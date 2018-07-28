Причиной аварии с 30 пассажирами стала ошибка водителя
Причиной аварии в Домодедовском районе Подмосковья стала ошибка водителя, сообщили в МЧС.
Источник пояснил РБК, что водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся. В качестве другой версии рассматриваются плохие погодные условия.
ДТП с автобусом, следовавшим по направлению из Москвы в Ижевс, произошло под Москвой в районе Белых Столбов. Во время аварии в автобусе было 29 человек.
В результате ДТП 16 человек получили травмы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
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