Причиной аварии с 30 пассажирами стала ошибка водителя

Причиной аварии в Домодедовском районе Подмосковья стала ошибка водителя, сообщили в МЧС.

Источник пояснил РБК, что водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся. В качестве другой версии рассматриваются плохие погодные условия.

ДТП с автобусом, следовавшим по направлению из Москвы в Ижевс, произошло под Москвой в районе Белых Столбов. Во время аварии в автобусе было 29 человек.

В результате ДТП 16 человек получили травмы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Организации: МЧС
Следующая новость У мусорного полигона в Непейно задержали 15 активистов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО