Причиной аварии с 30 пассажирами стала ошибка водителя

Причиной аварии в Домодедовском районе Подмосковья стала ошибка водителя, сообщили в МЧС.

Источник пояснил РБК, что водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся. В качестве другой версии рассматриваются плохие погодные условия.

ДТП с автобусом, следовавшим по направлению из Москвы в Ижевс, произошло под Москвой в районе Белых Столбов. Во время аварии в автобусе было 29 человек.

В результате ДТП 16 человек получили травмы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.