Причиной ареста Марии Бутиной оказался ужин в Вашингтоне
Штаты обвинили россиянку Марию Бутину в шпионаже после ее ужина с руководителем Российского центра науки и культуры Олегом Жигановым.
Как сообщает телеканал «360», Бутина виделась с Жигановым лишь однажды, однако для суда это стало веским основанием, чтобы не выпускать ее под залог.
Адвокат арестованной Роберт Дрисколл обвинения опроверг, отметив, что Бутина и Жиганов познакомились в посольстве.
Ранее россиянку Марию Бутину арестовали в США по подозрению в шпионаже. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.
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