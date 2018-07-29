Причиной ареста Марии Бутиной оказался ужин в Вашингтоне

Штаты обвинили россиянку Марию Бутину в шпионаже после ее ужина с руководителем Российского центра науки и культуры Олегом Жигановым.

Как сообщает телеканал «360», Бутина виделась с Жигановым лишь однажды, однако для суда это стало веским основанием, чтобы не выпускать ее под залог.

Адвокат арестованной Роберт Дрисколл обвинения опроверг, отметив, что Бутина и Жиганов познакомились в посольстве.

Ранее россиянку Марию Бутину арестовали в США по подозрению в шпионаже. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.