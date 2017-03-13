В причастности к убийству Шеремета заподозрили украинскую нацгвардию
Бойцы нацгварии Украины могут быть замешаны в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле прошлого года в Киеве.
По словам главы украинской полиции Сергея Князева, данная версия рассматривается в числе прочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Каких-либо подробностей, касающихся расследования он не сообщил.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заподозрил Россию в причастности к преступлению, а в Главном следственном управлении отметили, что приоритетной является версия об убийстве Шеремета из-за его профессиональной деятельности на Украине и за ее пределами.
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