В причастности к убийству Шеремета заподозрили украинскую нацгвардию

Бойцы нацгварии Украины могут быть замешаны в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле прошлого года в Киеве.

По словам главы украинской полиции Сергея Князева, данная версия рассматривается в числе прочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Каких-либо подробностей, касающихся расследования он не сообщил.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заподозрил Россию в причастности к преступлению, а в Главном следственном управлении отметили, что приоритетной является версия об убийстве Шеремета из-за его профессиональной деятельности на Украине и за ее пределами.