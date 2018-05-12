Причастность россиян к передаче оружия Надежде Савченко проверяет СБУ

Служба безопасности Украины проверяет информацию о передаче российскими военными оружия депутату Верховной рады Надежде Савченко для проведения теракта.

С таким заявлением выступил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Черкассах.

«На данное время следствие Службы безопасности проверяет данные о причастности военнослужащих, граждан России, к передаче оружия непосредственно Надежде Савченко и Владимиру Рубану», - сказал Грицак.

Он также выразил надежду, что дело Савченко будет передано в суд в ближайшие несколько месяцев, передает РИА «Новости».

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские правоохранители знают имена и должности россиян, передавших оружие Савченко для совершения теракта в Киеве.