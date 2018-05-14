Прибывающие в Британию россияне попадают на допросы
Сотрудники пограничной службы МВД Великобритании и полицейские задерживают прибывающих в страну граждан России и устраивают им допросы.
О подобных инцидентах стало известно посольству РФ в Лондоне. В дипмиссии отмечают, что немотивированным задержаниям подвергаются россияне, которые въезжают в Великобританию на законных основаниях, передает «Интерфакс».
Посольство просит граждан РФ сообщать о подобных случаях для их учета и предотвращения дискриминации о стороны британских властей.
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