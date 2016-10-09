В ДНР прибыли американские снайперы
Разведка ДНР утверждает, что в республику прибыли снайперы из США. Разведчики также выявили у линии соприкосновения шесть украинских минометов.
Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"В районе населенного пункта Майорск, в районе моста выявлены огневые позиции шести минометов калибром 120 миллиметров. Кроме того, наша разведка установила местоположение снайперов, прибывших в зону АТО из США", — приводит слова Басурина РИА Новости.
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