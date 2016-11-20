На МКС прибыла новая экспедиция
Новый экипаж, состоящий из россиянина Олега Новицкого, американки Пегги Уитсон и европейского астронавта Тома Песке прибыл на борт Международной космической станции.
На орбиту экспедиция была доставлена кораблем «Союз», который стартовал с Байконура 17 ноября, передает ТАСС.
НА МКС коллег встретили российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу.
В Роскосмосе отметили, что готовы продолжать доставку смешанных экипажей на МКС и в дальнейшем. Однако в американском космическом агентстве продлевать сотрудничество с Россией после 2018 года не планируют.
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