На МКС прибыла новая экспедиция

Новый экипаж, состоящий из россиянина Олега Новицкого, американки Пегги Уитсон и европейского астронавта Тома Песке прибыл на борт Международной космической станции.

На орбиту экспедиция была доставлена кораблем «Союз», который стартовал с Байконура 17 ноября, передает ТАСС.

НА МКС коллег встретили российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу.

В Роскосмосе отметили, что готовы продолжать доставку смешанных экипажей на МКС и в дальнейшем. Однако в американском космическом агентстве продлевать сотрудничество с Россией после 2018 года не планируют.