Прибыль ЦБ РФ оказалась в 10 раз ниже убытка

В прошлом году прибыль Центробанка России составила 43,7 миллиарда рублей, тогда как убыток – 435,5 миллиарда.

В связи с этим ЦБ не стал производить отчисления в свои Социальный и Резервный фонды, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на отчет регулятора.

Кроме того, расходы Центробанка достигли 758,5 миллиарда рублей, а доходы упали до 391 миллиарда, что превышает 9%.