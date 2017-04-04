Прибалтика увеличила расходы на «борьбу с русскими»

Правительство Латвии добавило 3 миллиона евро на обеспечение работы спецслужб, деятельность которых в основном заключается в борьбе против русскоязычного меньшинства.

По словам члена попечительского совета Международного совета российских соотечественников Георгия Мурадова, под давлением ряда западных стран усиливается антироссийских психоз, что в особой степени характерно для Прибалтики.

Он также отметил в беседе с «Известиями», что Брюссель остается безучастным к систематическим нарушениям прав человека в странах Прибалтики.

«Они хотят, чтобы русскоязычное население ассимилировалось, теряло свою идентичность, связь с Россией и боялось поддерживать вполне естественные родственные, культурные и духовные связи со своей исторической родиной», — рассказал Мурадов.

В Эстонии и Латвии до 30 процентов населения составляют русскоязычные.

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