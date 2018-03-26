Прибалтика решила массово отозвать всех послов России

Послы России в Латвии, Литве и Эстонии вызваны в МИД балтийских республик.

Также сегодня российский посол был вызван в МИД Польши.

Незадолго до этого польские СМИ сообщили о задержании российского шпиона.

По последней информации, задержанный интересовался деятельностью польского Министерства энергетики и поддерживал контакты с сотрудниками разведки, «работающими под дипломатическим прикрытием», передает Kommersant.