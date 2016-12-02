Прибалтика опасается пересмотра планов по развертыванию батальонов НАТО

Латвия и Литва опасаются пересмотра планов по развертыванию батальонов НАТО на территории Прибалтики после смены администрации США.

Как рассказали «Известиям» в сейме Литвы, если избранный президент США республиканец Дональд Трамп исполнит свои предвыборные обещания и сократит расходы на оборону европейских стран, присутствие батальонов НАТО в Прибалтике и Польше может оказаться под вопросом.

По словам депутата сейма Латвии, члена Парламентской ассамблеи Совета Европы, члена социал-демократической партии «Согласие» Бориса Цилевича, Трамп действительно может исполнить предвыборные обещания и заставить страны НАТО самостоятельно финансировать свою оборону.

Вместе с тем, по его мнению, Канада, которая также участвует в формировании многонациональных батальонов, не поддержит администрацию Трампа, если та захочет пренебречь своими обязательствами в рамках альянса.

Однако депутат сейма от «Согласия» Янис Урбанович считает, что ни одна другая страна, в том числе Канада, не сможет стать полноценной заменой США.

В Латвии утверждают, что размещение четырех батальонов НАТО необходимо для противостояния «российской агрессии», а если понадобится увеличение контингента, то страны альянса его обеспечат.