В Приамурье объявлен режим ЧС

В Амурской области из-за растущего числа лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

По распоряжению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности при правительстве регионы, на особый контроль взяты населенные пункты, которые примыкают к лесным массивам.

Местным пожарным помогают справиться с ситуацией коллеги из Хабаровска. Совместно они проводят тушение пожаров и мероприятия по их профилактике, передает «ФедералПресс».