В Приамурье объявлен режим ЧС
В Амурской области из-за растущего числа лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.
По распоряжению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности при правительстве регионы, на особый контроль взяты населенные пункты, которые примыкают к лесным массивам.
Местным пожарным помогают справиться с ситуацией коллеги из Хабаровска. Совместно они проводят тушение пожаров и мероприятия по их профилактике, передает «ФедералПресс».
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