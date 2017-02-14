В Приамурье три человека отравились метанолом
Трое жителей Амурской области скончались после употребления жидкости, содержавшей метанол.
Инцидент произошел 11 февраля. Двое мужчин были доставлены в больницу в состоянии комы. Через некоторое время поле госпитализации они скончались.
Позднее в одном из домов было обнаружен труп женщины. Выяснилось, что все трое вместе распивали алкоголь, в том числе и спиртосодержащую жидкость с метанолом.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщает РИА ФедералПресс.
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