Президенты России и Казахстана обсудили итоги межсирийских переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону межсирийские переговоры и вопросы дальнейшего сотрудничества.

Информация об этом появилась на сайте Кремля. «Главы государств рассмотрели актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе затронули отдельные аспекты подготовки предстоящего саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обменялись мнениями об итогах последней встречи по ситуации в Сирии, которая состоялась с 14 по 16 марта в Астане. Путин и Назарбаев согласовали график контактов на ближайшее время.

Телефонные переговоры лидеров двух стран стали проводиться регулярно с целью обсудить ситуацию по Сирии. Один из таких разговоров состоялся в начале марта, сообщает Газета.ru.