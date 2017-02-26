Президенты России и Казахстана встретились на горнолыжном курорте в Алма-Ате
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретились в неформальной обстановке на горнолыжном курорте недалеко от Алма-Аты.
Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Он сообщил, что президенты провели воскресенье вместе, катаясь на горных лыжах неподалеку от Алма-Аты.
В планах российского президента провести там официальную встречу, а затем посетить Таджикистан и Киргизию.
В январе 2016 года Владимир Путин поблагодарил Назарбаева за организацию переговоров в Астане по вопросам урегулирования сиийского конфликта.
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