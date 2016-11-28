Президенты России и Ирана обсудили шаги по стабилизации нефтяного рынка

В телефонном разговоре между президентами РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани обсуждались вопросы, связанные со стабилизацией рынка углеводородов, в том числе в рамках диалога России со странами ОПЕК.

«Президенты договорились и далее координировать шаги на мировых рынках углеводородов, в том числе в рамках энергодиалога России и Организации стран-экспортеров нефти. Отмечена принципиальная важность предпринимаемых по линии ОПЕК мер по ограничению добычи сырья как ключевого фактора стабилизации глобального нефтяного рынка», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что на переговорах представителей стран ОПЕК в Вене обсуждается вопрос ограничения объемов добычи нефти для стабилизации мирового рынка.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Россия поддержит любое предложение ОПЕК, направленное на то, чтобы восстановить устойчивость рынка углеводородов, но Новак выразил сомнение, что страны картеля сумеют договориться о квотах между собой.