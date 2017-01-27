Президенты США и Мексики Трамп и Ньето в течение часа общались по телефону

Новый глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что в течение часа общался с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, чей визит в США сорвался из-за разногласия по вопросу строительства стена на границе между двумя странами.

- Мы сегодня очень хорошо пообщались с президентом Мексики, — цитирует Трампа RT.

По словам главы государства, он обсудил со своим собеседником изменения политики отношений, от которых выиграют обе стороны.

- Мы собираемся начать новые переговоры по торговым соглашениям с Мексикой. И это будет хорошо для обеих стран, — отметил Трамп, уточнив, что эти переговоры планируется провести «в ближайшие месяцы».