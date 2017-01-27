Президенты США и Мексики Трамп и Ньето в течение часа общались по телефону
Новый глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил, что в течение часа общался с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, чей визит в США сорвался из-за разногласия по вопросу строительства стена на границе между двумя странами.
- Мы сегодня очень хорошо пообщались с президентом Мексики, — цитирует Трампа RT.
По словам главы государства, он обсудил со своим собеседником изменения политики отношений, от которых выиграют обе стороны.
- Мы собираемся начать новые переговоры по торговым соглашениям с Мексикой. И это будет хорошо для обеих стран, — отметил Трамп, уточнив, что эти переговоры планируется провести «в ближайшие месяцы».
Следующая новость Центробанк РФ уличил банк «Развитие» в выводе 4 млрд рублей
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии