Президенту Венесуэлы пригрозили тюрьмой

Депутат венесуэльского парламента от оппозиции Томас Гуанипа пригрозил президенту страны Николасу Мадуро тюрьмой за нарушение законодательства страны.

Он обратился в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовного дела в отношении главы государства. При этом в соответчики он призвал национальный избирательный совет и конституционную палату верховного суда.

Парламентарий утверждает, что власти хотят насильственным путем изменить основной закон страны. Гуанипа напомнил, что законодательство предусматривает ответственность за это в виде тюремного заключения на срок от 12 до 14 лет, сообщает издание El Naсional.

Депутат также заявил, что оппозиция продолжит акции протеста, чтобы помешать попыткам властей ограничить деятельность парламента.

Демонстрации в Венесуэле продолжаются с начала апреля. За это время в уличных столкновениях погибли более 60 человек.

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