Президенту США посоветовали выслать российских дипломатов

Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома посоветовал президенту США Дональду Трампу депортировать российских дипломатов из Америки после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

21 марта в СНБ сообщили корреспонденту ТАСС в Вашингтоне, что правительство США обсуждает различные варианты дополнительных санкций в отношении Москвы. «Мы рассматриваем спектр вариантов действий, чтобы привлечь Россию к ответственности», - рассказал официальный представитель СНБ.

Ранее, 4 марта, 66-летнего Скрипаля, который был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летнюю дочь нашли без сознания в парке в Солсбери. По версии британской стороны, они подверглись отравлению нервно-паралитическим веществом.

Позже Лондон заявил, что оно разрабатывается в России, и обвинил Москву в причастности к инциденту. Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата, Москва предприняла ответные шаги и депортировала из РФ сотрудников британского посольства.

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Теги:
Места: Россия, США
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