Президенту Франции готовят импичмент

Спикер Национальной ассамблеи Франции Клод Бартолоне передал в Елисейский дворец проект резолюции об импичменте президента страны Франсуа Олланда, который подписали уже 79 депутатов.

По данным представителей вышеназванной партии, количество подписей под резолюцией должно вскоре возрасти.

Президентское кресло под Олландом закачалось после публикации его книги под названием «Президент не должен был этого говорить». В адрес главы государства сразу посыпались обвинения в разглашении государственной тайны.

В случае запуска процесса импичмента две палаты ассамблеи составят Высокий суд, который вынесет приговор Олланду, сообщает «Экономика сегодня».