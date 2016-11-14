На президентских выборах в Болгарии лидирует Румен Радев
Кандидат от Болгарской социалистической парии Румен Радев побеждает на президентских выборах в стране.
Согласно результатам обработки 55% голосов, его кандидатуру поддержали свыше 59% избирателей. Оппонент Радева – кандидат от правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева – заручилась поддержкой только 36,3% голосов, передает «Интерфакс» со ссылкой на болгарские СМИ.
Радев настроен на более тесные отношения между его страной и Россией. При этом он является противником вступления Болгарии в Евросоюз и НАТО.
После объявления предварительных результатов голосования глава правительства Болгарии объявил об отставке кабмина.
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