На президентских выборах в Болгарии лидирует Румен Радев

Кандидат от Болгарской социалистической парии Румен Радев побеждает на президентских выборах в стране.

Согласно результатам обработки 55% голосов, его кандидатуру поддержали свыше 59% избирателей. Оппонент Радева – кандидат от правящей партии ГЕРБ Цецка Цачева – заручилась поддержкой только 36,3% голосов, передает «Интерфакс» со ссылкой на болгарские СМИ.

Радев настроен на более тесные отношения между его страной и Россией. При этом он является противником вступления Болгарии в Евросоюз и НАТО.

После объявления предварительных результатов голосования глава правительства Болгарии объявил об отставке кабмина.