Президентские выборы стартовали во Франции
Во Франции начался первый тур выборов в президенты страны. В 08:00 по местному времени (09:00 мск) открылись 67 тысяч избирательных участков.
В борьбе за пост президента Франции участвуют 11 кандидатов. Лидер страны избирается сроком на пять лет, пишет «Коммерсант.ru».
22 апреля голосовали жители французских заморских территорий - Гваделупы, Сен-Мартена, Сен-Бартелеми, Гвианы, Мартиники, островов Сен-Пьер и Микелон и Французской Полинезии, а также в посольствах и консульствах страны в Америке.
21 апреля в Париже во время выступления кандидатов в президенты на телеканале France 2 произошел теракт. В перестрелке на Елисейских полях погиб полицейский. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).
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