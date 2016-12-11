Президентские выборы в Приднестровье признаны состоявшимися

Сегодня в Приднестровье проходят президентские выборы. В непризнаной республике порог явки составляет 25 процентов, в середине дня он был превышен.

– На 12:00 (13:00 мск) проголосовало 28,25% избирателей. Исходя из норм действующего избирательного кодекса, по цифрам можно констатировать, что выборы состоялись, – цитирует председателя ЦИК ПМР Елену Городецкую "Коммерсантъ".

В ЦИК республики также отмечают, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, выявлено не было. Местным жителям предложено проголосовать за одного из шести кандидатов. Действующий президент Евгений Шевчук также принимает участие в выборах.