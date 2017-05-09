Президентом Кореи стал демократ Мун Чжэ Ин
В Южной Корее досрочно проводились выборы нового президента вместо отстраненной от власти два месяца назад бывшей главы государства Пак Кын Хе.
Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вступит в должность 10 мая, сообщает РИА Новости.
За демократа Мун Чжэ Ина проголосовало 41,1% электората, за представителя консервативной «Партии свободной Кореи» Хон Чжун Пхё 23,3%, за представителя «Народной партии» Ан Чхоль Су — 21,8% избирателей.
Пак Кын Хе был объявлен импичмент после сообщений о ее участии в крупном коррупционном скандале.
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