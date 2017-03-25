Президентом Европейской ассоциации тенниса избран экс-глава Внешэкономбанка
В Сочи состоялись выборы президента Европейской ассоциации тенниса. На трехлетний срок этот пост займет глава попечительсого совета Федерации тенниса России Владимир Дмитриев.
Об этом сообщается на официальной странице ФТР в Twitter. Выборы прошли на генеральной ассамблее Tennis Europe. Дмитриев набрал 43 голоса, а его ближайший конкурент из Финляндии Матти Виртанен - 31.
Предыдущий президент Европейской ассоциации тенниса Жак Дюпре возглавлял организацию 9 лет. Срок полномочий Дмитриева составит 3 года. До избрания на этот пост он был председателем Внешэкономбанка, а с 2016 года является вице-президентом российской Торгово-промышленной палаты.
Следующая новость Элтону Джону исполнилось 70 лет
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии