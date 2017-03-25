Президентом Европейской ассоциации тенниса избран экс-глава Внешэкономбанка

В Сочи состоялись выборы президента Европейской ассоциации тенниса. На трехлетний срок этот пост займет глава попечительсого совета Федерации тенниса России Владимир Дмитриев.

Об этом сообщается на официальной странице ФТР в Twitter. Выборы прошли на генеральной ассамблее Tennis Europe. Дмитриев набрал 43 голоса, а его ближайший конкурент из Финляндии Матти Виртанен - 31.

Предыдущий президент Европейской ассоциации тенниса Жак Дюпре возглавлял организацию 9 лет. Срок полномочий Дмитриева составит 3 года. До избрания на этот пост он был председателем Внешэкономбанка, а с 2016 года является вице-президентом российской Торгово-промышленной палаты.