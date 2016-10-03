Президентом Эстонии впервые стала женщина

Государственное собрание Эстонии на безальтернативной основе избрало президентом страны Керсти Кальюлайд. Она представляет страну в Европейской счетной комиссии.

Кальюлайд стала первой женщиной-президентом в истории страны. Она победила в первом туре голосования в парламенте, набрав 81 из 98 голосов депутатов.

Как пишет сегодня «Российская газета», новый президент - малоизвестная фигура на политическом поле Эстонии. Она никогда не делала никаких резких заявлений ни по одному из важных вопросов.

Однако, сразу же после избрания Кальюлайд начала эпатировать публику. Она сказала журналистам, что не будет жить в президентском дворце, а предпочитает остаться в своей старой квартире. Также новый президент пообещала общаться с русскоязычным населением республики на русском языке, что очень странно для лидера балтийского государства.