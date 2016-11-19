Президента Украины вызвали на допрос по делу «майдана»

Президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос по делу о преступлениях против активистов «майдана» в январе-феврале 2014 года.

- 9 ноября зарегистрирован документ о необходимости прибытия 29 ноября в Генпрокуратуру президента Украины Петра Порошенко , - сообщили в Администрации президента.

По словам начальника департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Порошенко ждут в генпрокуратуре Украины уже более года, однако он игнорирует приглашения на допрос, ссылаясь на загруженность.

Ранее в рамках расследования уже были допрошены лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий. Жертвами противостояния в Киеве стали более 100 человек, также сотни получили ранения, сообщает ТАСС.

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