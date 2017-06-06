Президента Украины обвинили в получении выгоды от войны
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в том, что он имеет выгоду от конфликта на Донбассе.
По словам Тимошенко, глава государства и его окружение зарабатывают на непрекращающейся войне на востоке страны. Она заявила, что власти прикрывают этим конфликтом «безумную коррупцию» в стране, передает РИА «Новости».
Боевые действия украинской армии против самопровозглашенных Донецкой и луганской народных республик начались весной 2014 года. По подсчетам ООН, в результате конфликта погибли примерно 10 тысяч человек.
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