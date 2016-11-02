Президента Франсуа Олланда поддерживает всего 11 процентов французов
Согласно данным опроса, проведенного изданием Figaro Magazine, лишь 11 процентов граждан Франции положительно оценивают работу Франсуа Олланда на посту президента.
87 процентов респондентов деятельностью главы государства недовольны, а два процента опрошенных затруднились с ответом, - сообщает «Интерфакс».
Рейтинг доверия премьер-министру Франции Манюэлю Вальсу несколько выше – он составляет 25 процентов, на три процента больше, чем было в октябре. Аналитики связывают это с тем, что Вальс в последнее время демонстративно дистанцируется от главы государства и даже позволил себе критические высказывания в его адрес.
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