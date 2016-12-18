Президента Боливии уговорили баллотироваться на четвертый срок
Правящая партия Боливии «Движение к социализму» убедила президента Эво Моралеса вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства.
«Если люди говорят, что мы пойдем с Эво на перевыборы, не проблема, продолжим громить правых», заявил Моралес в интервью изданию ElDeber.
Законодательство страны запрещает одному человеку занимать пост президента более двух раз. Ранее баллотироваться на третий срок Моралесу разрешил Конституционный суд Боливии.
Теперь же правящая партия предлагает несколько вариантов: отставка президента за полгода до новых выборов, конституционная реформа, проведение референдума или обращения граждан в КС.
Выборы президента в Боливии должны состояться в 2019 году
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