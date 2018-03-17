Президента Американской киноакадемии заподозрили в домогательствах
В отношении президента Американской киноакадемии Джона Бэйли выдвинуты обвинения в домогательстве.
Как сообщает телеканал «360», на 75-летнего Бэйли пожаловались три женщины. Их имена не разглашаются.
Бэйли является оператором многих выдающихся фильмов. К числу снятых им картин относятся «День сурка» и «Большое разочарование». Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года.
Ранее в Нью-Йорке после обвинений в сексуальных домогательствах уволили дирижера метрополитен-оперы Джеймса Ливайна. Решение было принято по итогам внутреннего расследования.
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