Президента Американской киноакадемии заподозрили в домогательствах

В отношении президента Американской киноакадемии Джона Бэйли выдвинуты обвинения в домогательстве.

Как сообщает телеканал «360», на 75-летнего Бэйли пожаловались три женщины. Их имена не разглашаются.

Бэйли является оператором многих выдающихся фильмов. К числу снятых им картин относятся «День сурка» и «Большое разочарование». Он был избран президентом киноакадемии в августе 2017 года.

Ранее в Нью-Йорке после обвинений в сексуальных домогательствах уволили дирижера метрополитен-оперы Джеймса Ливайна. Решение было принято по итогам внутреннего расследования.