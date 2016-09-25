Президент Зимбабве угрожает выходом африканских стран из ООН

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отметил, что только Москва и Пекин поддерживают требование стран Африки расширить их представительство в Совете безопасности ООН.

Если это требование не будет удовлетворено, в Африке будет создана своя организация, а страны континента покинут ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Также глава Зимбабве сказал, что в новую организацию, помимо африканских стран войдут РФ, КНР и Индия, а также другие страны, которые не согласны с доминированием в Совбезе ООН Запада.