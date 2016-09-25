Президент Зимбабве угрожает выходом африканских стран из ООН
Президент Зимбабве Роберт Мугабе отметил, что только Москва и Пекин поддерживают требование стран Африки расширить их представительство в Совете безопасности ООН.
Если это требование не будет удовлетворено, в Африке будет создана своя организация, а страны континента покинут ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Также глава Зимбабве сказал, что в новую организацию, помимо африканских стран войдут РФ, КНР и Индия, а также другие страны, которые не согласны с доминированием в Совбезе ООН Запада.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии