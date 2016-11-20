Президент Южной Коре включена в число подозреваемых в коррупции
Прокуратура Южной Кореи предъявила официальные обвинения Чхве Сун Силь – близкой подруге президента страны Пак Кын Хе. Сама глава государства была включена в число подозреваемых.
Чхве Сун Силь считают виновной в организации коррупционной схемы по переводу средств из неправительственных фондов в принадлежащую ей компанию. В пособничестве ей подозревают двух бывших помощников президента, которым также предъявлены обвинения.
Пак Кын Хе обладает неприкосновенность, однако прокуратура считает ее непосредственной участницей махинаций, сообщает агентство Yonhap. В ведомстве полагают, что роль главы государства в них могла быть «существенной», поэтому расследование в отношение президента будет продолжено.
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