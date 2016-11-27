Президент ФРГ выступил за приостановку евроинтеграции

Интеграция европейских стран в рамках Евросоюза должна быть на время приостановлена. Об этом заявил федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

По его мнению, Евросоюзу следует сделать паузу и задуматься о дальнейших путях развития на новых принципах.

"Создавая ЕС, мы разработали невероятную концепцию, о котором предыдущие поколения могли только мечтать. Но на этом пути к большому объединению мы порой были слишком быстрыми, не все граждане смогли или хотели следовать за нами", - заявил Гаук.

По его словам, люди теряются в быстро изменяющемся мире, что еще раз продемонстрировали граждане США на президентских выборах, сообщает ТАСС.