Президент РФ высмеял отчет о вмешательстве Москвы в выборы США
Президент Владимир Путин увидел много общего в обвинениях о вмешательстве в выборы, звучащих в адрес Москвы, со сценой из советского фильма «Люди и манекены», которую играл актер Аркадий Райкин. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме.
Путин поинтересовался у американской журналистки, читала ли она отчеты, в которых обвиняют Россию во вмешательстве в выборы за рубежом, на что представительница СМИ утвердительно ответила, отметив, что читала публичную версию доклада.
«То есть никакую. А кто шил костюм? Карманы хорошо пришиты? Хорошо. Пуговицы хорошо? Хорошо. Есть претензии к пуговицам? Нет, пришиты намертво. Но костюм носить невозможно. Такое бывает? Было у одного из наших сатириков Аркадия Исааковича Райкина. Вот и сейчас вы мне говорите публичную версию», — цитирует «РИА Новости» слова Путина.
При этом он вспомнил о своей прошлой работе, подчеркнув, что независимых источников не существует, а также потребовал предоставить пароли, явки и адреса.
Глава государства отметил, что Вашингтону стоит искать проблемы не в России, а внутри американской политики, а также призвал СМИ США прекратить вмешиваться во внутреннюю политику России.
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