Президент США выразил соболезнования в связи со смертью Кастро

Действующий президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи со смертью лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Обама назвал Кастро фигурой, оказавшей огромное влияние на людей и весь мир вокруг него. Президент США отметил, что более полувека отношения между Штатами и Кубой были омрачены «политическими разногласиями». По словам Обамы, в период его президентства было приложено много усилий к тому, чтобы «оставить это прошлое позади».

«Сегодня мы выражаем соболезнования семье Фиделя Кастро и молимся о кубинском народе. В последующие дни они будут вспоминать о прошлом и будут смотреть в будущее. Делая это, кубинский народ должен знать, что Соединенные Штаты Америки — их друг и партнер», - цитирует РИА «Новости» заявление американского лидера.