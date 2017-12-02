Президент США впервые прокомментировал признание Майкла Флинна

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию со своим экс-советником по национальной безопасности Майклом Флинном, который накануне заявил, что дал ложные показания ФБР по «российскому делу».

Трамп сказал, что не беспокоится по поводу слов Флинна, сообщает «Интерфакс». «Сказанное свидетельствует о том, что не было никакого сговора, абсолютно никакого сговора», - подчеркнул президент.

Случившееся Трамп охарактеризовал как знаменательное событие. Он сказал: «Вообще, мы довольны».

Накануне Флинн заявил, что дал ложную информацию о беседах с послом России в США Сергеем Кисляком. Он также сказал, что намерен помогать расследованию «российского дела» и согласился дать показания против Дональда Трампа и членов его администрации.