Президент Венесуэлы посетит Москву в начале октября
Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует визит в Россию в начале октября. Он также намерен принять участие в Российской энергетической неделе.
Источник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщил «Интерфаксу»: «Президент Венесуэлы Николас Мадуро может нанести визит в Россию в первых числах октября». Он подчеркнул, что визит совпадет с Российской энергетической неделей, которая состоится с 3 по 7 октября.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены ввести эмбарго на покупку нефти из Венесуэлы. Страна является членом ОПЕК и в случае приезда Мадуро в Москву наравне с политическими темами лидеры обсудят ситуацию на нефтяном рынке
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