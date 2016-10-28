Президент Венесуэлы пообещал повысить минимальную зарплату на 40 процентов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал повысить минимальный размер оплаты труда в стране на 40 процентов после призывов оппозиции к всеобщей забастовкев пятницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Таким образом, минимальная зарплата в стране с понедельника составит 90 тыс. боливаров (около 138 долларов по официальному курсу и 70 долларов на черном рынке). Кроме того, выплата рождественских премий госслужащим и бюджетникам также начнется в понедельник.
- В какой другой части света работники получают такие прибавки? Нигде! - заявил президент в обращении к гражданам.
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