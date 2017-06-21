Президент Венесуэлы объявил мобилизацию населения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию населения. Согласно его приказу, по 20 тысяч человек должны быть немедленно включены в состав Национальной гвардии и полиции Венесуэлы.

По его словам, эти 40 тысяч человек займутся «обеспечением гражданской безопасности и защитой народа».

Отмечается, что правоохранительные органы участвуют в подавлении антиправительственных протестов, которые идут уже третий месяц подряд, сообщает «Национальная служба новтсей».