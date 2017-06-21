Президент Венесуэлы объявил мобилизацию населения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию населения. Согласно его приказу, по 20 тысяч человек должны быть немедленно включены в состав Национальной гвардии и полиции Венесуэлы.
По его словам, эти 40 тысяч человек займутся «обеспечением гражданской безопасности и защитой народа».
Отмечается, что правоохранительные органы участвуют в подавлении антиправительственных протестов, которые идут уже третий месяц подряд, сообщает «Национальная служба новтсей».
Следующая новость Ипотеку можно будет получить при помощи смартфона
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии