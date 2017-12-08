Президент уволил арестованного главного криминалиста МВД

Президент России Владимир путин освободил от занимаемой должности главу Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-лейтенанта Петра Гришина.

Накануне Басманный суд Москвы отправил генерала под арест до 5 февраля, хотя и его защита, и прокурор просили назначить более мягкую меру пресечения.

Гришин, его заместитель Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам делам, они завышали стоимость госконтрактов при поставках оборудования для криминалистов в регионах. Нанесенный их действиями ущерб оценивается в 90 миллионов рублей, передает «Интерфакс».