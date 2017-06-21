Президент Украины не верит в «связи» Дональда Трампа с РФ

Президент Украины Петр Порошенко не верит в связь президента США Дональда Трампа с Россией, о которой заявляют американские телеканалы.

По его мнению, Трамп не похож на президента, у которого особые отношения с Россией.

Порошенко рассказал, что на встрече обсуждалась возможность поставок на Украину угля из Пенсильвании, а также природного газа из Луизианы.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента в США, которые прошли в прошлом году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, называя их голословными, сообщает «Национальная служба новостей».