Президент Украины не верит в «связи» Дональда Трампа с РФ
Президент Украины Петр Порошенко не верит в связь президента США Дональда Трампа с Россией, о которой заявляют американские телеканалы.
По его мнению, Трамп не похож на президента, у которого особые отношения с Россией.
Порошенко рассказал, что на встрече обсуждалась возможность поставок на Украину угля из Пенсильвании, а также природного газа из Луизианы.
Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента в США, которые прошли в прошлом году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, называя их голословными, сообщает «Национальная служба новостей».
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