Президент Украины убедил США сохранить санкции против РФ
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что убедил президента США Дональда Трампа в сохранении санкций против России.
По его словам, в ходе встречи с президентом США он получил четкое подтверждение, что санкции с РФ не будут сниматься до тех пор, пока не будет возвращен Крым и «не прекратится российская агрессия против Украины».
«Я вижу позицию Соединенных Штатов Америки как твердого, надежного и стратегического партнера Украины», - заявил Порошенко, отметив, что увидел подтверждение твердой поддержки со стороны США. Об этом сообщает Интерфакс.
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