Президент Украины распорядился продать крейсер «Украина»

Президент Украины Петр Порошенко распорядился демилитаризировать крейсер «Украина», который в течение 33 лет стоит на судостроительном заводе в Николаеве. Об этом сообщил губернатор Николаевской области Вячеслав Бонь на митинге работников предприятия.

Глава региона обратился к митингующим: «Если снять вооружение и продать то, что останется, - там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза по столько же. Там есть востребованные корпус и турбины».

В министерстве обороны и концерне «Укроборонпром» согласовали проект по демилитаризации корабля. Теперь документ должны утвердить в Минфине и Минюсте. Известно, что все вооружение крейсера отдадут военному ведомству, а корпус и турбины продадут.

Крейсер «Украина» был заложен в 1984 году по заказу Военно-морского флота СССР. С 1993 года он находится в собственности Украины. В 2014 году глава Николаевской области Николай Романчук заявил о необходимости продать корабль из-за отсутствия средств на достройку крейсера, сообщает ТАСС.