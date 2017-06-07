Президент Украины просматривает соцсети по будильнику

Украинский лидер Петр Порошенко отводит себе ограниченное время на просмотр сообщения в социальных сетях.

В частности, на пользование Facebook он старается тратить не более 20 минут в день. Это время глава государства отмеряет по будильнику. Порошенко рассказал изданию «Громадьске», что обычно просматривает новости по дороге на работу с помощью мобильных устройств. При этом он добавил, что его рабочий день начинается в 11:00 дня и заканчивается за полночь. Кроме того, нередко украинскому лидеру приходится работать по выходным.

До избрания на пост президента у Порошенко был персональный аккаунт в Facebook. После победы на выборах ему сделали отдельную страницу, которую объединили с личным аккаунтом.

В конце мая Порошенко подписал закон, согласно которому на территории Украины запрещается доступ к российским соцсетям «ВКонтакте» и Одноклассники», а также сервисам «Яндекс» и Mail.ru.