Президент Украины призвал граждан учить английский язык

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев изучать английский язык.

Об этом лидер написал в своем Facebook: «Знать английский язык — это быть на одной волне с современным цивилизованным миром, иметь мощный инструмент для саморазвития и доступ к уникальному пласту знаний».

Пост президента приурочен к международному Дню английского языка, который отмечается 23 апреля.

Впервые этот праздник отмечался в 2010 году. Датой празднования стал день рождения Уильяма Шекспира.