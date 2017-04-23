Президент Украины призвал граждан учить английский язык
Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев изучать английский язык.
Об этом лидер написал в своем Facebook: «Знать английский язык — это быть на одной волне с современным цивилизованным миром, иметь мощный инструмент для саморазвития и доступ к уникальному пласту знаний».
Пост президента приурочен к международному Дню английского языка, который отмечается 23 апреля.
Впервые этот праздник отмечался в 2010 году. Датой празднования стал день рождения Уильяма Шекспира.
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