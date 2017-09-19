Президент Украины позволил изучать язык нацменьшинств

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не запрещает жителям страны изучать язык нацменьшинств.

«Мы возвращаем Украине украинскую школу, это очень просто», - пояснил он ситуацию с отменой изучения русского языка в школах.

Порошенко подчеркнул, что дети, обучающиеся в украинских школах, обязаны свободно говорить на государственном языке.

5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», согласно которому на Украине вводится 12-летнее среднее образование. Кроме того, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.

МИД ряда стран выразили возмущение по поводу норм закона о языке обучения представителей нацменьшинств на Украине, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».