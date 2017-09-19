Президент Украины позволил изучать язык нацменьшинств
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не запрещает жителям страны изучать язык нацменьшинств.
«Мы возвращаем Украине украинскую школу, это очень просто», - пояснил он ситуацию с отменой изучения русского языка в школах.
Порошенко подчеркнул, что дети, обучающиеся в украинских школах, обязаны свободно говорить на государственном языке.
5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», согласно которому на Украине вводится 12-летнее среднее образование. Кроме того, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский.
МИД ряда стран выразили возмущение по поводу норм закона о языке обучения представителей нацменьшинств на Украине, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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