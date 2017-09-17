Президент Украины посетит Канаду

Президент Украины Петр Порошенко 22-23 сентября намерен совершить рабочую поездку в Канаду.

В пресс-службе главы государства сообщили: «22-23 сентября президент Украины Пётр Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду».

Как пишет RT, во время визита в США Порошенко планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд и членами парламентских и деловых кругов.

Также украинский лидер намерен провести встречу с представителями украинских организаций в Канаде.

Ранее стало известно, что Порошенко обсудит с президентом США Дональдом Трампом вопросы сотрудничества в сфере безопасности и помощь американской стороны в реформах на Украине.