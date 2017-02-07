Президент Украины Порошенко удостоился прижизненного памятника в Киеве

У здания президентской администрации в украинской столице активисты общественной организации «Центр противодействия коррупции» провели акцию по установке символического «памятника президенту-лжецу».

«Монумент» изображает Порошенко с длинным носом, как у персонажа итальянской сказки «Пиноккио». Подпись на «памятнике» гласит: «президент брехло».

Публикация на сайте общественной организации поясняет, что эта акция – своеобразный ответ «надувательству» Петра Порошенко: глава государства публично обещал лишить украинских судей уголовной неприкосновенности, но это намерение так и осталось декларацией, сообщает РИА Новости.

По мнению активистов, предложенные Порошенко поправки в Конституцию на деле «защищают и покрывают судей-коррупционеров».

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