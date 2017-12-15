Президент Украины поблагодарил ЕС за санкции против России
Украинский лидер Петр Порошенко выразил благодарность Евросоюзу за решение в очередной раз продлить действие антироссийских санкций.
«Благодарен Канцлеру Меркель и Президенту Макрону, как партнерам в Нормандском формате, всем нашим друзьям в ЕС за решительную поддержку Украины», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Он также добавил, что от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины зависит будущее мира, безопасность и процветание Европы.
Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС единогласно высказались за продление санкций в отношении России еще на полгода, напоминает «ФедералПресс». Окончательное решение будет принято на следующей неделе.
Следующая новость Ученые рассказали о правильном мытье рук
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии