Президент Украины поблагодарил ЕС за санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко выразил благодарность Евросоюзу за решение в очередной раз продлить действие антироссийских санкций.

«Благодарен Канцлеру Меркель и Президенту Макрону, как партнерам в Нормандском формате, всем нашим друзьям в ЕС за решительную поддержку Украины», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что от восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины зависит будущее мира, безопасность и процветание Европы.

Ранее председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС единогласно высказались за продление санкций в отношении России еще на полгода, напоминает «ФедералПресс». Окончательное решение будет принято на следующей неделе.